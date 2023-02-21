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Тюрин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Тюрин Дмитрий Семенович

Мать: Тюрина Аксинья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Цепляева Ефимия(Евдокия) Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тюрин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Тюрина Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Касцова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Авдотья Фоминична

Смерть
Неизвестно
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