Тюрин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Тюрин Дмитрий Семенович
Мать: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Цепляева Ефимия(Евдокия) Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Тюрина Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Касцова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Авдотья Фоминична
Смерть
Неизвестно