Тюрин Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Аксинья Ефимовна
Смерть
Около 1857
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Информация по РС,перепись 1858г