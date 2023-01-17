Тюрин Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Дмитрий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Тюрин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Тюрина Аксинья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Аксинья Ефимовна

Смерть
Около 1857
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Информация по РС,перепись 1858г
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