Тюрина Аксинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Аксинья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Около 1851

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Тюрин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюрин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Цепляева Ефимия(Евдокия) Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тюрин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Тюрина Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Касцова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюрин Дмитрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Дмитрий Семенович

Смерть
Около 1851
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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