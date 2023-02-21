Тюрина Аксинья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиОколо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Тюрин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Цепляева Ефимия(Евдокия) Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Тюрина Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Касцова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1851