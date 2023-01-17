Касцова (Тюрина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Тюрин Михаил Дмитриевич
Мать: Тюрина Аксинья Ефимовна
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
02.06.1876
Дочь: Касцова Акелина Игнатиевна
Отец ребёнка: Касцов Игнат Васильевич
Восприемники:Тюрин Илья Михайлович и девица Тюрина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1878
Отец ребёнка: Касцов Игнат Васильевич
Смерть
Неизвестно