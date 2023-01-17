Касцова (Тюрина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касцова (Тюрина) Анна Михайловна

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Тюрин Михаил Дмитриевич

Мать: Тюрина Аксинья Ефимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Касцов Игнат Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.06.1876

Дочь: Касцова Акелина Игнатиевна

Отец ребёнка: Касцов Игнат Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Тюрин Илья Михайлович и девица Тюрина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1878

Сын: Касцова Иван Игнатиев

Отец ребёнка: Касцов Игнат Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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