Аксенова Феодосия Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Аксенов Иван 2 Мардарович
восприемники:Цепляев Димитрий Владимирович,Цепляева Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Дочь: Аксенова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иван 2 Мардарович
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Аксенов Иван 2 Мардарович
Смерть
Неизвестно