Аксенова Феодосия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Феодосия Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1889

Муж: Аксенов Иван 2 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Сын: Аксенов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван 2 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприемники:Цепляев Димитрий Владимирович,Цепляева Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Дочь: Аксенова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иван 2 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.

Сын: Аксенов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван 2 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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