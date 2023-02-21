Аксенова Авдотья Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Аксенов Мардарий Еремеевич
Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Александра Еремеевна
Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Дария Еремеевна
Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно