Аксенова Авдотья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Авдотья Кириловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Аксенов Мардарий Еремеевич

Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аксенов Потап Еремеевич

Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Александра Еремеевна

Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Дария Еремеевна

Отец ребёнка: Аксенов Еремей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Еремей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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