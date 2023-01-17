Аксенов Еремей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
По переписи в 1858 году указано, что переселились в с.Княжево из с.Селитренного Астраханской губернии Енотаевского уезда от 11.04.1853г.дело 558 с августа по 1860г.
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Аксенов Мардарий Еремеевич
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Александра Еремеевна
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Дария Еремеевна
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область