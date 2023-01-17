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Аксенов Еремей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

По переписи в 1858 году указано, что переселились в с.Княжево из с.Селитренного Астраханской губернии Енотаевского уезда от 11.04.1853г.дело 558 с августа по 1860г.
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Аксенов Мардарий Еремеевич

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аксенов Потап Еремеевич

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Александра Еремеевна

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Дария Еремеевна

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Авдотья Кириловна

Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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