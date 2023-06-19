Некрасова-Коськова (Некрасова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения19.06.1829
Дата смерти09.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1829
Бракосочетание
13.01.1847
Рождение ребёнка
26.01.1848
Сын: Некрасов-Коськов Иван Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.03.1850
Сын: Некрасов-Коськов Семен Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.02.1852
Дочь: Образцова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
06.05.1854
Сын: Некрасов-Коськов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.04.1856
Сын: Некрасов-Коськов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
23.01.1858
Сын: Некрасов-Коськов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.09.1860
Сын: Некрасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1862
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов-Коськов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1877