Некрасова-Коськова (Некрасова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова-Коськова (Некрасова) Мария Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.06.1829

Дата смерти

09.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1829

Отец: Некрасов Петр Иванович

Мать: Некрасова Татьяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1847

Муж: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Рождение ребёнка
26.01.1848

Сын: Некрасов-Коськов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1850

Сын: Некрасов-Коськов Семен Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Образцова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1854

Сын: Некрасов-Коськов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1856

Сын: Некрасов-Коськов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1858

Сын: Некрасов-Коськов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1860

Сын: Некрасов Александр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1862

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов-Коськов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.12.1877
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область