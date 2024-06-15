Некрасов-Коськов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1892
Дочь: (Некрасова) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Мария Арсеньевна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Некрасова) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Мария Арсеньевна
Смерть
Неизвестно