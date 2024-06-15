Некрасов-Коськов Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Коськов Василий Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Мать: Некрасова-Коськова (Некрасова) Мария Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Мария Арсеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1892

Дочь: (Некрасова) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Мария Арсеньевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Некрасова) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Мария Арсеньевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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