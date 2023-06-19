Некрасова (Малыгина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Малыгин Алексей М.

Мать: Малыгина Марфа Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1814

Сын: Некрасов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1820

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1822

Сын: Некрасов Павел Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1824

Сын: Некрасов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1826

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1829

Дочь: Некрасова-Коськова Мария Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1831

Дочь: Любомирова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1833

Дочь: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1835

Сын: Некрасов Петр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1839

Сын: Некрасов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область