Некрасова (Малыгина) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Малыгин Алексей М.
Мать: Малыгина Марфа Петрова
Рождение ребёнка
15.09.1814
Сын: Некрасов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1820
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1822
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1824
Сын: Некрасов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1826
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1829
Дочь: Некрасова-Коськова Мария Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1831
Дочь: Любомирова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1833
Дочь: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1835
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1839
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Александр Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно