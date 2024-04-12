Некрасов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1860
Рождение ребёнка
24.08.1893
Сын: Некрасов Александр Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Иулияния Андреевна
Рождение ребёнка
30.10.1900
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Иулияния Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно