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Некрасов Александр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1860

Отец: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Мать: Некрасова-Коськова Мария Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1893

Сын: Некрасов Александр Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Иулияния Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1900

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Иулияния Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Иулияния Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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