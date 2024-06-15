Некрасов-Коськов Алексей Иванович 23.01.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Коськов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.01.1858

Дата смерти

08.08.1916

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1864 г.р.
1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1858

Отец: Некрасов-Коськов Иван Семенович

Мать: Некрасова-Коськова (Некрасова) Мария Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов-Коськов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Некрасов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1882

Сын: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1885

Дочь: (Некрасова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1885

Дочь: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1887

Дочь: (Некрасова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Некрасова-Галкина (Некрасова-Коськова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1892

Дочь: (Некрасова) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1892

Жена: Некрасова-Коськова (Стогова) Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Некрасова-Бокова (Некрасова-Коськова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Стогова) Мария Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.08.1916
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою

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