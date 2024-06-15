Некрасов-Коськов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1858
Дата смерти08.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Некрасов-Коськов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Сын: Некрасов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Сын: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Дочь: (Некрасова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Дочь: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Дочь: (Некрасова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Дочь: Некрасова-Галкина (Некрасова-Коськова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Дочь: (Некрасова) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Боброва) Екатерина Семеновна
Дочь: Некрасова-Бокова (Некрасова-Коськова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова (Стогова) Мария Алексеева