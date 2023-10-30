Демидович Пётр Гилярьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Пётр Гилярьевич

Место рождения

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Демидович Гилярий

Мать: Демидович Неизвестно Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Демидович Николай Петрович

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Демидович Михаил Петрович

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Демидович Иван Петрович

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Демидович Александр Петрович

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Демидович Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Молявко Мария Петрововна

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Демидович Георгий Петрович

Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидович Анна Фёдоровна

Смерть
1953
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