Демидович Пётр Гилярьевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Демидович Гилярий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Демидович Николай Петрович
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Демидович Михаил Петрович
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Демидович Александр Петрович
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Демидович Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Молявко Мария Петрововна
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Демидович Георгий Петрович
Мать ребёнка: Демидович Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидович Анна Фёдоровна
Смерть
1953