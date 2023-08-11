Демидович (Лазуко) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Демидович Николай Петрович
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Демидович Михаил Петрович
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Демидович Александр Петрович
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Демидович Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Молявко (Демидович) Мария Петрововна
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Демидович Георгий Петрович
Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич
Смерть
Неизвестно