Демидович (Лазуко) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович (Лазуко) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидович Пётр Гилярьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Демидович Николай Петрович

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Демидович Михаил Петрович

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Демидович Иван Петрович

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Демидович Александр Петрович

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Демидович Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Молявко (Демидович) Мария Петрововна

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Демидович Георгий Петрович

Отец ребёнка: Демидович Пётр Гилярьевич

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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