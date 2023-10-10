Демидович Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Дылькова Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Левшинская Лариса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Писчик Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Волчёк Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2009