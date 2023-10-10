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Демидович Николай Петрович

Место рождения

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Демидович Пётр Гилярьевич

Мать: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Дылькова Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Левшинская Лариса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Писчик Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Волчёк Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2009
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