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Демидович Анатолий Петрович

Место рождения

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Демидович Пётр Гилярьевич

Мать: Демидович Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Демидович Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Мать Раиса Ивановна Демидович
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Дорощук Лилия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Мать Раиса Ивановна Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидович Алла Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Мать Раиса Ивановна Демидович
Смерть
2015
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