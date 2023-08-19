Демидович Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1962
Сын: Демидович Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Мать Раиса Ивановна Демидович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Дорощук Лилия Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Мать Раиса Ивановна Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидович Алла Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Мать Раиса Ивановна Демидович
Смерть
2015