Демидович Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Евженко (Демидович) Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Демидович Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Демидович Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Демидович Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Мать Нина Степановна Демидович
Смерть
Неизвестно