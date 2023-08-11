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Демидович Александр Петрович

Место рождения

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Демидович Пётр Гилярьевич

Мать: Демидович (Лазуко) Анна Фёдоровна

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Евженко (Демидович) Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
1964

Сын: Демидович Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
1967

Сын: Демидович Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
1972

Сын: Демидович Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мать Нина Степановна Демидович
Смерть
Неизвестно

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