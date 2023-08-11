Демидович Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Демидович Александр Петрович
Мать: не указана
Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
12.06.1989
Дочь: Демидович Оксана Дмитрьевна
Мать ребёнка: Демидович Анна
Рождение ребёнка
03.08.1991
Дочь: Бернатович Наталья Дмитрьевна
Мать ребёнка: Демидович Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидович Анна