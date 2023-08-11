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Демидович Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Демидович Александр Петрович

Мать: не указана

Мать Нина Степановна Демидович
Рождение ребёнка
12.06.1989

Дочь: Демидович Оксана Дмитрьевна

Мать ребёнка: Демидович Анна

Рождение ребёнка
03.08.1991

Дочь: Бернатович Наталья Дмитрьевна

Мать ребёнка: Демидович Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидович Анна