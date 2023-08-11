Демидович Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1989
Дочь: Демидович Оксана Дмитрьевна
Отец ребёнка: Демидович Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1991
Дочь: Бернатович (Демидович) Наталья Дмитрьевна
Отец ребёнка: Демидович Дмитрий Александрович