Демидович Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидович Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
12.06.1989

Дочь: Демидович Оксана Дмитрьевна

Отец ребёнка: Демидович Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1991

Дочь: Бернатович (Демидович) Наталья Дмитрьевна

Отец ребёнка: Демидович Дмитрий Александрович

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