Демидович Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: Демидович Александр Петрович
Мать: не указана
Мать Нина Степановна Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидович Светлана
Рождение ребёнка
07.07.2000
Дочь: Демидович Валерия Александровна
Мать ребёнка: Демидович Светлана
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Демидович Екатерина Александрович
Мать ребёнка: Демидович Светлана