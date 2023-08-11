Демидович Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Демидович Александр Петрович

Мать: не указана

Мать Нина Степановна Демидович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидович Светлана

Рождение ребёнка
07.07.2000

Дочь: Демидович Валерия Александровна

Мать ребёнка: Демидович Светлана

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Демидович Екатерина Александрович

Мать ребёнка: Демидович Светлана

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