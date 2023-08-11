Демидович Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.2000
Дочь: Демидович Валерия Александровна
Отец ребёнка: Демидович Александр Александрович
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Демидович Екатерина Александрович
Отец ребёнка: Демидович Александр Александрович