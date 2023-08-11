Демидович Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидович Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.07.2000

Дочь: Демидович Валерия Александровна

Отец ребёнка: Демидович Александр Александрович

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Демидович Екатерина Александрович

Отец ребёнка: Демидович Александр Александрович

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