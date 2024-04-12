Демидович (Каранкевич) Неизвестно Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Каранкевич Фёдор Викентьев
Мать: Каранкевич Татьяна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Демидович Пётр Гилярьевич
Отец ребёнка: Демидович Гилярий
Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидович Гилярий
Смерть
Неизвестно