Демидович (Каранкевич) Неизвестно Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович (Каранкевич) Неизвестно Фёдоровна

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Каранкевич Фёдор Викентьев

Мать: Каранкевич Татьяна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Демидович Пётр Гилярьевич

Отец ребёнка: Демидович Гилярий

Русаковичи, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидович Гилярий

Смерть
Неизвестно
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