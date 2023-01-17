Логинов Яков Кузьмич
Место рождения
Дата рождения14.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1869
Бракосочетание
17.02.1899
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Стефанида Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1903
Сын: Логинов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.10.1904
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.04.1907
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Логинов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно