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Логинов Яков Кузьмич

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Место рождения

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

14.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1869

Отец: Логинов Кузьма Мануйлович

Мать: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
17.02.1899

Жена: Логинова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Стефанида Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Логинов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.10.1904

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Логинов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Логинов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Логинов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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