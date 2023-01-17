Логинов Кузьма Мануйлович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти04.07.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Логинов Мануил
Бракосочетание
25.01.1863
Рождение ребёнка
15.06.1864
Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1867
Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1869
Сын: Логинов Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна
Смерть
04.07.1873