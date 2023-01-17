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Логинов Кузьма Мануйлович

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Место рождения

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

04.07.1873

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Логинов Мануил

Мать: Логинова Пелагея Яковлевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
25.01.1863

Жена: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1864

Сын: Логинов Ульян Кузьмич

Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Логинов Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
14.10.1869

Сын: Логинов Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Смерть
04.07.1873
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