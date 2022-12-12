Логинова (Фомина) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Фомина) Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

дер. Павшойла Вешк.прихода

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Фомин Тимофей Иванович

Мать: Фомина Екатерина Андреевна

дер. Павшойла Вешк.прихода
Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Логинов Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Логинов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
18.10.1904

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Логинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Логинов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Логинов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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