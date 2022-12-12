Логинова (Фомина) Пелагея Тимофеевна
Место рождениядер. Павшойла Вешк.прихода
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Фомин Тимофей Иванович
дер. Павшойла Вешк.прихода
Бракосочетание
17.02.1899
Муж: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
15.07.1903
Сын: Логинов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
18.10.1904
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
01.04.1907
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Логинов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Логинов Яков Кузьмич
Смерть
Неизвестно