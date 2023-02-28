Логинова Марина (Мария) Николаевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Николай Родионов
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1863
Рождение ребёнка
15.06.1864
Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович
Рождение ребёнка
01.11.1867
Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович
Рождение ребёнка
14.10.1869
Сын: Логинов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович
Смерть
Неизвестно