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Логинова Марина (Мария) Николаевна

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Место рождения

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Николай Родионов

Мать: ?

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Логинов Кузьма Мануйлович

Рождение ребёнка
15.06.1864

Сын: Логинов Ульян Кузьмич

Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Логинов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
14.10.1869

Сын: Логинов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Логинов Кузьма Мануйлович

Смерть
Неизвестно
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