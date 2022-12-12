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Логинов Михаил Кузьмич

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Место рождения

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

01.11.1867

Дата смерти

22.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867

Отец: Логинов Кузьма Мануйлович

Мать: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Логинова Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
02.05.1900

Сын: Логинов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.05.1905

Сын: Логинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Логинов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Авдотья Ануфриевна

Смерть
22.10.1937
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