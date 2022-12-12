Логинов Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.11.1867
Дата смерти22.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1900
Сын: Логинов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
10.05.1905
Сын: Логинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Логинов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Акилина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1937