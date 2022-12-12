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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Николай Родионов

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Логинова Марина (Мария) Николаевна

Отец ребёнка: Николай Родионов

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Родионов

Смерть
Неизвестно
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