(Логинова) Фёкла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова) Фёкла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Логинов Яков Кузьмич

Мать: Логинова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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