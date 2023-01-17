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Логинов Иван Яковлевич

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Место рождения

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

01.04.1907

Дата смерти

26.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1907

Отец: Логинов Яков Кузьмич

Мать: Логинова Пелагея Тимофеевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.08.1935

Сын: Логинов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Логинова Александра(?) Ивановна

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анастасия Ивановна

Смерть
26.03.1938
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