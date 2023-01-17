Логинов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1907
Дата смерти26.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1907
Отец: Логинов Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
12.08.1935
Сын: Логинов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Логинова Александра(?) Ивановна
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1938