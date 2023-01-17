Костромина (Чернова) Лидия Федоровна

Чернова Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Лидия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1942

Дата смерти

06.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1942

Отец: Чернов Федор Петрович

Мать: Курбатова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1965

Муж: Костромин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.08.1966

Сын: Костромин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Костромин Анатолий Дмитриевич

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Костромин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Костромин Анатолий Дмитриевич

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Костромин Анатолий Дмитриевич

Смерть
06.10.1986
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
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