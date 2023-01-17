Костромина (Чернова) Лидия Федоровна

Чернова Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1942
Дата смерти06.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1942
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
18.08.1966
Сын: Костромин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Костромин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Костромин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Костромин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Костромин Анатолий Дмитриевич
Смерть
06.10.1986