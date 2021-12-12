Костромин Анатолий Дмитриевич 30.04.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Костромин Анатолий Дмитриевич

Автор
ТТ
Тимофеева (Лямина) Т.

мужской, родился 30.04.1939, Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер ?.03.1986, Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Супруги
Костромина (Чернова) Лидия Федоровна29.01.1942 г.р.
Дети
Костромин Сергей Анатольевич18.08.1966 г.р.
Костромин Александр Анатольевич14.01.1968 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
1965

Жена: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1966

Сын: Костромин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Костромин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
23.03.1976

Дочь: Шмарова (Костромина) Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
?.03.1986
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

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