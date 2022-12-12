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Костромин Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

30.04.1939

Дата смерти

?.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1965

Жена: Чернова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1966

Сын: Костромин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Чернова Лидия Федоровна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Костромин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Чернова Лидия Федоровна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Чернова Лидия Федоровна

Смерть
?.03.1986
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
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