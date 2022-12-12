Костромин Анатолий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1939
Дата смерти?.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1965
Жена: Чернова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1966
Сын: Костромин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Чернова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Костромин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Чернова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Чернова Лидия Федоровна
Смерть
?.03.1986