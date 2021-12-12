Костромин Анатолий Дмитриевич
мужской, родился 30.04.1939, Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер ?.03.1986, Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Супруги
Костромина (Чернова) Лидия Федоровна29.01.1942 г.р.
Дети
Костромин Сергей Анатольевич18.08.1966 г.р.
Костромин Александр Анатольевич14.01.1968 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
18.08.1966
Сын: Костромин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Костромин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
23.03.1976
Дочь: Шмарова (Костромина) Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Костромина (Чернова) Лидия Федоровна
Смерть
?.03.1986