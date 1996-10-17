Чернова (Курбатова) Анастасия Ивановна

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Курбатова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

17.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1929

Муж: Чернов Федор Петрович

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.05.1933

Дочь: Чернова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.03.1936

Дочь: Чернова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1939

Дочь: Чернова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович

д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
29.01.1942

Дочь: Чернова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович

Смерть
17.10.1996
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
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