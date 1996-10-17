Чернова (Курбатова) Анастасия Ивановна

Курбатова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти17.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
?.05.1933
Дочь: Чернова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович
Рождение ребёнка
?.03.1936
Дочь: Чернова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Чернова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович
д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
29.01.1942
Дочь: Чернова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Чернов Федор Петрович
Смерть
17.10.1996
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл