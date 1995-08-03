Чернов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения10.05.1911
Дата смерти03.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911
Отец: Чернов Петр Федорович
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
?.05.1933
Дочь: Чернова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
?.03.1936
Дочь: Чернова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Чернова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна
д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
29.01.1942
Дочь: Чернова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна
Смерть
03.08.1995
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл