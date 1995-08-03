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Чернов Федор Петрович

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Место рождения

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.05.1911

Дата смерти

03.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911

Отец: Чернов Петр Федорович

Мать: Евдокия Васильевна

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1929

Жена: Курбатова Анастасия Ивановна

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.05.1933

Дочь: Чернова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.03.1936

Дочь: Чернова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1939

Дочь: Чернова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна

д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
29.01.1942

Дочь: Чернова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Курбатова Анастасия Ивановна

Смерть
03.08.1995
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
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