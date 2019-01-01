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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
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Оксана Аборина/КосолаповоРеализуется проект по генеалогической реконструкции населенного пунктаДеревня относилась к приходу с.Косолапово, сейчас начала его оцифровку полностью. Пока выкуплены не все метрики, а частями, вношу то что у меня имеется.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15355Косолапово (Тошкемы большие, Верхобуевское), с. каз.при рч. Буе.351824136168Церковь православная 1. Сельское училище. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1280. Косоланово (Большие Тошкемы), село бывшее государственное, при речке Буе, дворов 49, жителей 294, 2 церкви православных, школа, 2 лавки, торжки: 9-го мая, 25-го сен Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Косоланово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
199866Косолаповосело56°56'49°36'O-39-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88624410101с Косолаповосело