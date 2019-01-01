село Косолапово, село Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Косолапово

Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Оксана Аборина/КосолаповоРеализуется проект по генеалогической реконструкции населенного пунктаДеревня относилась к приходу с.Косолапово, сейчас начала его оцифровку полностью. Пока выкуплены не все метрики, а частями, вношу то что у меня имеется.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15355Косолапово (Тошкемы большие, Верхобуевское), с. каз.при рч. Буе.351824136168Церковь православная 1. Сельское училище. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Ирмучашская волость
1280. Косоланово (Большие Тошкемы), село бывшее государственное, при речке Буе, дворов 49, жителей 294, 2 церкви православных, школа, 2 лавки, торжки: 9-го мая, 25-го сен Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолановская волость
село Косоланово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Мари-Турекский район
199866Косолаповосело56°56'49°36'O-39-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Мари-Турекский муниципальный район, Косолаповское сельское поселение
88624410101с Косолаповосело
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