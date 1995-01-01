Брусов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусов Андрей

Брусов Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Брусов Василий

Мать: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Брусова Наталья

Узбекистан
Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Банникова Валентина

Мать ребёнка: Брусова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Брусова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусов Николай

Мать ребёнка: Брусова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда

Мать ребёнка: Брусова Наталья

Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close