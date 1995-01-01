Брусов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Брусов Василий
Мать: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Брусова Наталья
Узбекистан
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Банникова Валентина
Мать ребёнка: Брусова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брусова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Брусова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусов Николай
Мать ребёнка: Брусова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда
Мать ребёнка: Брусова Наталья
Смерть
1978