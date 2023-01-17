посёлок Ямские Постоялые Дворы, посёлок Ямские Постоялые Дворы, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ямские Постоялые Дворы

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2714Ямские, пост. дв. каз.при колодцах.221041721
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
292457Ямские Постоялые Дворыпосёлок52°15'с.ш.37°47'в.д.N-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Казанское сельское поселение
54629416136п Ямские Постоялые Дворыпоселок
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