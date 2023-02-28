Брусова (Ситькова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусова (Ситькова) Наталья Андреевна

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Место рождения

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1915

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ситиков Андрей Алексеевич

Мать: Ситикова Прасковья Борисовна

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Провалова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 25.04.1953

Дочь: Банникова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусов Николай

Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда

Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич

Смерть
1982
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