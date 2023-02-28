Брусова (Ситькова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Провалова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 25.04.1953
Дочь: Банникова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусов Николай
Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда
Отец ребёнка: Брусов Андрей Васильевич
Смерть
1982