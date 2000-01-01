Ситикова (Коротина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситикова (Коротина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусова Наталья

Отец ребёнка: Ситиков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситиков Андрей

Россия, Мордовская АССР
Смерть
Неизвестно
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