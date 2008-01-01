(Брусова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брусов Андрей
Мать: Брусова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2008