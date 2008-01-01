(Брусова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Брусова) Любовь

(Брусова) Любовь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусов Андрей

Мать: Брусова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close