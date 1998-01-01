Банникова (Брусов) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: Брусов Андрей
Мать: Брусова Наталья
Рождение ребёнка
После 1970
Сын: Банников Константин
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1998