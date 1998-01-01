Банникова (Брусов) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Брусов) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
После 1970 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: Брусов Андрей

Мать: Брусова Наталья

Рождение ребёнка
После 1970

Сын: Банников Константин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1998
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