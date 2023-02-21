Банников Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1953 г.р.

Дети

После 1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1970

Сын: Банников Константин

Мать ребёнка: Банникова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Валентина Андреевна

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Валентина Андреевна

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