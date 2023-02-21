Банников Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1970
Сын: Банников Константин
Мать ребёнка: Банникова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Валентина Андреевна
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно