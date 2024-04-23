Брусов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусов Николай Андреевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусов Андрей Васильевич

Мать: Брусова (Ситькова) Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

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