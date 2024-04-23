Брусов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край