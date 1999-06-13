Люлькова (Спивак) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люлькова (Спивак) Акилина

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Место рождения

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Дата рождения

26.06.1914

Дата смерти

13.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1935 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
в мае?
Бракосочетание
1934

Муж: Люльков Пётр

?, , ,
~
Рождение ребёнка
1935

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Люльков Пётр

?, , ,
Рождение ребёнка
01.02.1936

Сын: Люльков Анатолий

Отец ребёнка: Люльков Пётр

Холоднородниковский?, , ,
Рождение ребёнка
27.07.1939

Сын: Люльков Виктор

Отец ребёнка: Люльков Пётр

Рождение ребёнка
27.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Пётр

Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1955

Сын: Люльков Александр

Отец ребёнка: Люльков Пётр

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
13.06.1999
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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