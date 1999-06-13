Люлькова (Спивак) Акилина
Место рождения?, , ,
Дата рождения26.06.1914
Дата смерти13.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
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в мае?
Бракосочетание
1934
Муж: Люльков Пётр
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Рождение ребёнка
1935
Дочь: ? Петровна
Отец ребёнка: Люльков Пётр
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Рождение ребёнка
01.02.1936
Сын: Люльков Анатолий
Отец ребёнка: Люльков Пётр
Холоднородниковский?, , ,
Рождение ребёнка
27.07.1939
Сын: Люльков Виктор
Отец ребёнка: Люльков Пётр
Рождение ребёнка
27.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люльков Пётр
Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1955
Сын: Люльков Александр
Отец ребёнка: Люльков Пётр
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
13.06.1999
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край