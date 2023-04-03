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Люльков Александр

Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

16.10.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1955

Отец: Люльков Пётр

Мать: Люлькова (Спивак) Акилина

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
10.07.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Причина смерти: обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
отпевали в Кисловодске

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