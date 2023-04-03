Люльков Александр
Место рождения
Дата рождения16.10.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1955
Отец: Люльков Пётр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.07.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно
отпевали в Кисловодске