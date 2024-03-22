Люльков Пётр
Место рождения
Дата рождения03.01.1909
Дата смерти26.02.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1909
Отец: Люльков Василий
Мать: Люлькова Александра
Бракосочетание
1928
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Рождение ребёнка
1929
Сын: Люльков Иван
Мать ребёнка: Люлькова Пелагея Ивановна
или 1928?
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Люлькова Пелагея Ивановна
?, , ,
Развод
1932
?, , ,
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Люлькова Пелагея Ивановна
?, , ,
Бракосочетание
1934
Жена: Люлькова Акилина
?, , ,
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Рождение ребёнка
1935
Дочь: ? Петровна
Мать ребёнка: Люлькова Акилина
?, , ,
Рождение ребёнка
01.02.1936
Сын: Люльков Анатолий
Мать ребёнка: Люлькова Акилина
Холоднородниковский?, , ,
Рождение ребёнка
27.07.1939
Сын: Люльков Виктор
Мать ребёнка: Люлькова Акилина
Рождение ребёнка
27.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Люлькова Акилина
Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1955
Сын: Люльков Александр
Мать ребёнка: Люлькова Акилина
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1987