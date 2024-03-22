Люльков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люльков Пётр

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

03.01.1909

Дата смерти

26.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1909

Отец: Люльков Василий

Мать: Люлькова Александра

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1928

Жена: Люлькова Пелагея Ивановна

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Рождение ребёнка
1929

Сын: Люльков Иван

Мать ребёнка: Люлькова Пелагея Ивановна

или 1928?
Рождение ребёнка
1931

Сын: Люльков Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Люлькова Пелагея Ивановна

?, , ,
Развод
1932

Жена: Люлькова Пелагея Ивановна

?, , ,
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Люлькова Пелагея Ивановна

?, , ,
Бракосочетание
1934

Жена: Люлькова Акилина

?, , ,
~
Рождение ребёнка
1935

Дочь: ? Петровна

Мать ребёнка: Люлькова Акилина

?, , ,
Рождение ребёнка
01.02.1936

Сын: Люльков Анатолий

Мать ребёнка: Люлькова Акилина

Холоднородниковский?, , ,
Рождение ребёнка
27.07.1939

Сын: Люльков Виктор

Мать ребёнка: Люлькова Акилина

Рождение ребёнка
27.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люлькова Акилина

Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1955

Сын: Люльков Александр

Мать ребёнка: Люлькова Акилина

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
26.02.1987
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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