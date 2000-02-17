Люльков Анатолий
Место рожденияХолоднородниковский?, , ,
Дата рождения01.02.1936
Дата смерти17.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936
Отец: Люльков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Образование
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
техникум
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1965
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.02.2000
похоронен в Суворовской