Люльков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люльков Анатолий

Место рождения

Холоднородниковский?, , ,

Дата рождения

01.02.1936

Дата смерти

17.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936

Отец: Люльков Пётр

Мать: Люлькова (Спивак) Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Образование
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
техникум
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1965

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2000
похоронен в Суворовской

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