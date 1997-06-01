Люльков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1939
Дата смерти01.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1939
Отец: Люльков Пётр
Мать: Люлькова Акилина
Рождение ребёнка
15.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неонила
Рождение ребёнка
19.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неонила
Работа или профессия
Неизвестно
механик холодильного оборудования
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1997
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
уссурийск похоронен проводная язва умер при операции от кровотечения