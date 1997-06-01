Люльков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люльков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1939

Дата смерти

01.06.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1939

Отец: Люльков Пётр

Мать: Люлькова Акилина

Рождение ребёнка
15.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неонила

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неонила

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
механик холодильного оборудования
Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
01.06.1997
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
уссурийск похоронен проводная язва умер при операции от кровотечения
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