(Чернышева) Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

?.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Виктор

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Виктор

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель техникума
Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
?.03.1998
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