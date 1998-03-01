(Чернышева) Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти?.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люльков Виктор
Рождение ребёнка
19.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люльков Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель техникума
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1998