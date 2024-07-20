Баяндин Семён Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: Баяндин Гавриил
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Баяндина Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.91 - МК (1870) -
Рождение ребёнка
1856
Сын: Баяндин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.107 (МК-1875) - брак
Рождение ребёнка
04.04.1868
Сын: Баяндин Захарий Семёнович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
24.08.1873
Мать ребёнка: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.282 - МК (1873)
Смерть
Неизвестно